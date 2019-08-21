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Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Güvenli Bölge'yi görüştü

Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Güvenli Bölge'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile  telefonda görüştü.

Akar ile Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı. 

İki bakan, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesini kararlaştırdı.

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