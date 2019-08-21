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İstanbul'daki feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'daki feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Sultahbeyli'de motosikletli iki kişi seyir halindeki kamyonun altına girdi. Kazada Sadık Sarıdağ ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL Sultanbeyli’de seyir halindeki bir kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişi kamyonun altında kaldı. Motosikletli 2 kişi kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti. 

Sultanbeyli Yakuphan Caddesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre 34 RYY 42 plakalı kamyon sürücüsü M.T., kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişiyi ezdi. Olay yerinde hayatlarını kaybeden şahıslardan birinin Sadık Sarıdağ (27) olduğu öğrenilirken diğer şahsın kimliği henüz belirlenemedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kamyon sürücüsü M.T.’yi gözaltına alırken kamyon incelenmek üzere Yediemin Otoparkı'na çekildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahısların cenazeleri Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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