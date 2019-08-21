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Almanya Savunma Bakanı: Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması önemli

Anadolu Ajansı
Almanya Savunma Bakanı: Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması önemli

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Türkiye'nin ABD ile koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge'ye ilişkin, "Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması önemli" dedi.

Bağdat temaslarının ardından Erbil'i ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Karrenbauer, Suriye'de oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ve terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge konusunda Alman Bakan, şunları söyledi:

"Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması önemli. Suriye'deki durumu dikkatle izliyoruz. Orada yürütülen süreç, Irak'ın güvenlik durumunu da etkileyecek."

Karrenbauer, Almanya'nın Irak güvenlik güçlerine yönelik askeri eğitimlerinin devam edip etmemesi konusunda ise bunun Federal Meclisin onayına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Peşmerge güçlerine destek verdiklerini hatırlatan Karrenbauer, Peşmerge güçlerinin kapasitesini güçlendirmek için yardımların süreceğini söyledi.

"Bağdat ile Erbil uzlaşırsa DEAŞ yeniden yapılanamaz"

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail de Almanya'nın Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge güçlerine yönelik askeri yardımlarına değindi.

DEAŞ'ın Irak'ta yeniden yapılanmaya çalıştığını belirten İsmail, şunları kaydetti:

"Eğer Bağdat ile Erbil yönetimleri, sorunların çözümü konusunda uzlaşırsa -ki bunun için güçlü bir irade var, o zaman DEAŞ yeniden yapılanamaz. Bunun için ciddi bir çalışma olması gerekir."

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