Perinçek'ten AK Parti'ye kayyum desteği

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararına destek çıktı. Habertürk'te katıldığı programda AK Parti'nin mevcut haliyle terörle mücadele ettiğini söyleyen Perinçek, AK Parti'nin kapatılma davasıyla ilgili de ilk kez konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri için aldığı kayyum kararının hukuki olduğunu söyledi. Kayyumları eleştiren muhalefete de sert çıkan Perinçek, HDP'nin PKK'nın kolu olduğunu ifade etti.

Doğu Perinçek, Habertürk'te soruları cevapladı. Geçmişte AK Parti'nin kapatılmasını savunduklarını; ancak bugün aynı görüşte olmadığını söyleyen Perinçek, AK Parti'nin ABD'ye kafa tuttuğunu söyledi.

İşte Perinçek'in açıklamalarından bazı satır başları;

"Terörün olduğu yerde demokrasi olmaz, teröristin olduğu yerde özgürlük olmaz. Dünyada hiçbir yerde böyle bir demokrasi tanımı yapılmadı, uygulanmadı. Türkiye teröre karşı dünya çapında mücadele veriyor. ABD'nin o kadar silah verdiği PKK'ya karşı Türkiye savaş veriyor.

"İçişleri Bakanlığı'nın kararı tamamen hukukidir"

HDP'ye oy veren yurttaşlarımızı da kazanacağız, dönüştüreceğiz, eğiteceğiz. Türkiye'nin 1 numaralı meselesidir terör. Demokrasi de ekonomi de barış da buna bağlıdır. YSK işe hukuki açıdan bakar. Biz hukuki bakımdan değil siyasi gerçeklik bakımından bakıyoruz. YSK'ya şöyle bir kıstas yok, teröre karşı mücadele eder mi edemez mi diye bir değerlendirme yapamaz. Ama İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir sorumluluğu var. Kayyum atama yetkisini kanunlar vermiş. Kanundaki tanımlamalardan bir tanesi şu o belediyeler terörü destekliyorsa elbette görevden alınır. İçişleri Bakanlığımızın bu uygulaması tamamen hukuka uygundur. Hukukun ötesinde ülkemizin huzuru, barışı, vatanımızın bütünlüğüdür. Mehmetçiği düşünün teröre karşı mücadele ediyor ama arkadan belediye onu vuruyor.

"AK Parti'nin o gün kapatılması gerekirdi ama bugün değil"

Kayyumların atanmasına karşı çıkan muhalefete "yazıklar olsun" diyorum. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, CHP, HDP ve en son İYİ Parti onlara katıldı. HDP terör örgütü PKK'nın bir kolu. O zaman onlara demokrasi yok ve kapatılması gerekir. AK Parti kapatılma davası bizim dilekçemiz üzerine açıldı. 7'ye 6 çoğunluk kapatılmaya karar verdiği halde daha vasıfla bir çoğunluk arandığı için maalesef kapatılmadı. O gün kapatılması doğru olurdu ama bugün değil.

"AK Parti, ABD'ye kafa tutuyor"

O zamanın AK Partisi ile 2014 sonrası AK Parti aynı değil. AK Parti TSK'yı harekete geçirdi ve PKK'yı hendeklere gömen harekata başladı. Arkasından 15 Temmuz'da Amerikan darbesini milletiyle, ordusuyla hep beraber yerle bir ettik. Şimdi ABD'nin darbesini ezen, gladyosunu tasfiye eden, gladyoyu hapislere tıkan başka bir AK Parti çıktı. ABD'ye kafa tutan, dik duran, S-400 alan bir AK Parti var.

"Abdullah Öcalan Türkiye devletinin avucundadır"

Kandil'in kendisi de Abdullah Öcalan'ın Türkiye devletiyle birlikte PKK'nın direncini kırmak için çalışmalara girdiğini söylüyor. Şu anda Abdullah Öcalan Türkiye devletinin elindedir, avucundadır. Türkiye devletinin verdiği talimatlara göre hareket etmektedir. Belki bu kadar açık söylemek doğru değil ama!"