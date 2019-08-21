Mansur Yavaş 39 kimsesiz çocuğu sokağa atmış

İYİ Partili Nuri Okutan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kurban Bayramı öncesi tüm ikazlara rağmen 39 kimsesiz çocuğu Çocuk Koruma Evleri'nden sokağa attığını söyledi.

İYİ Partili Nuri Okutan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kurban Bayramı öncesi Çocuk Koruma Evleri'ndeki 39 çocuğu sokağa attığını söyledi. Belediye yetkililerinin bu konuda kamuoyunu yanlış bilgilendirildiğini de belirten Okutan, çocukların zorla imzalatılan belgelerle istemedikleri yakınlarına teslim edildiğini ifade etti.

25. ve 26. Dönem Milletvekili ve İYİ Parti GİK Üyesi Nuri Okutan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Yavaş'ı konuyla ilgili olarak daha önceden bilgilendirdiklerini ve konunun önemini anlattıklarını söyleyen Okutan, buna rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesi Çocuk Koruma Evleri'nde bulunan 47 kimsesiz çocuktan 39'unu yakınlarına teslim ediyoruz diyerek sokağa bırakıldığını ifade etti.

İşte Okutan'ın o açıklamalarından bazı bölümler;

"Çocukların sokağa atılma olayını duyunca ilk tepkim “Millete hizmet adına büyük ümitler besleyerek seçilmesi için çalıştığımız Mansur Başkanın ilk ve önemli icraatı Çocuk Koruma Evleri’ni kapatmak ve 39 kimsesiz çocuğu sokağa atmak mı olmalıydı?” olmuştu.

"Bu nasıl iş böyle?"

Ve kendi kendime sordum: “Mansur Yavaş bu kadar rahat bir şekilde acaba kendi kedisini sokağa atabilir miydi?” “Herhalde atmaz/atamaz.” dedim. Çünkü vicdan sahibi bir insan evindeki bir evcil hayvanı sokağa atamaz. Hele bir çocuğu asla.

Şimdi Sayın Mansur Yavaş’a oy veren Ankaralı hemşehrilerime, onu aday gösteren ve seçilmesi için canla başla çalışan Sayın Kılıçdaroğlu’na ve Sayın Akşener’e soruyorum. Böyle icraatlar yapsın diye mi Mansur Yavaş’ı belediye başkanı seçtik/seçtiniz/seçtirdiniz. Bu nasıl bir iş böyle.

"Başkanı aradım ulaşamadım"

Bu konuda Belediye Başkanına ulaşmaya çalıştım, Başkan tarafından kabul edilmedim, randevu alamadım. Halbuki daha önce Başkana ulaşmakta hiçbir güçlük çekmemiştim. Hayret ettim.

Elimden hiçbir şey gelmedi. Aciz kaldım.

Şimdi söyleyin, Nuri Okutan yendiği kanser illetine yeniden yakalanmasında kim yakalansın?

Benim Başkana ulaşmaya çalıştığım sırada başkanın bir yandan belediye meclisine ve basına “Çocuklar güvende… Sokağa atılmayacak” açıklaması yaparken,arka planda oluşturduğu bir ekiple yıldırım hızıyla aileleri belediyeye çağırıp zorla “yakınımı/çocuğumu yanıma alıp ben bakmak istiyorum” şeklinde dilekçeler vermeye zorladığını, ekibinin dilekçe vermeyenleri“çocuğunuzu Çocuk Esirgeme’ye teslim ederiz, olmadı sokağa atarız” diye tehdit ettiklerini öğrendim. Bu şekilde çocuklar onları istemeyen yakınlarına zorla teslim edilmiş. Ön planda söylenenle arka planda yapanları görünce midem bulandı. Başımı taşlara vurasım geldi.

"Mansur Yavaş bu konuya takıntılı"

Başkanın Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Koruma Evleri konusunda takıntılı olduğunu öğrendim. Çocuk Koruma Evleri’nin eski belediye yasasında tanımlandığını 2012’de yasada yapılan değişiklikle Çocuk Koruma Evleri’nin yerine Çocuk Konukevleri’nin getirildiğini, ancak eski belediye yönetiminin görevini ihmal ederek yasaya uygun isim değişikliği yapmadığını, dolayısıyla Çocuk Koruma Evleri’nin yasa karşısında boşluğa düştüğünü, buralarda olabilecek herhangi bir olaydan dolayı Başkan Yavaş’ın görevden alınmaktan korktuğunu söylediler.

Eski yönetim yapmadıysa sizyapın.İlgili yönetmelikte buna uygun değişiklik yapıp belediye meclisinin önüne getirin. İtiraz eden mi olacak?

"İnşallah 39 çocuğun başına bir şey gelmez"

Kendi takıntısı yüzünden kendi müessesesini ve yetimlerini sokağa atan bir anlayışa ne denilebilir ki?

Ankara Belediye Başkanını görevden alınma psikozuna sokan, böyle bir iklimi belediyelere egemen kılanların olmasına, başkanın da bu takıntıyla yolunu kaybetmesine kahrettim.

İnşallah tersi gerçekleşmez. İnşallah 39 çocuğun başına bir şey gelmez. Çocukların başına bir şey gelirse asıl çocukları sokağa atmaktan Başkanın başı belaya girer."