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Şırnak Valiliği, Silopi'deki çatışmada şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı

Şırnak Valiliği, Silopi'deki çatışmada şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı

Şırnak Valiliği, Şırnak Silopi'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 askerimizin şehit olduğunu 1 askerimizin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi. 

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Daha sonra ise yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. 

Şehadet haberi babaevine ulaştı
Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı. 

İlçeye bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşayan Uçar'ın ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı. 

Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verileceği bildirildi. 

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