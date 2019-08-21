HABER /  DÜNYA
ADV Şampiyonların Tercihi Medipol

Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı

Anadolu Ajansı
Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı

ABD'de Trump yönetimi, yasa dışı göçmen ailelerin gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan mahkeme kararını yürürlükten kaldırarak yerine, süresiz gözaltı öngören yeni bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, düzenlediği basın toplantısında, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen ailelerin yasal gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan ve 'Flores Uzlaşması' olarak bilenen mahkeme kararının göçmen sorunu konusunda yasal boşluk yarattığını belirtti.

Söz konusu mahkeme kararı yerine, göçmen ailelerin süresiz olarak gözaltında tutulmasını öngören yeni bir düzenleme getireceklerini ve böylece yasa dışı göçmen ailelerin sayısının azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan McAleenan, şöyle konuştu:

"Yeni düzenleme, Flores'teki bu temel yasal boşluğu doldurarak, göçmen sistemimizdeki entegrasyonu yeniden sağlayacak ve göçmen krizini tetikleyen önemli bir faktörü ortadan kaldırmış olacak."

"Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı"

Öte yandan Trump yönetiminin bu adımına yönelik tepkiler de gecikmedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi Madhuri Grewal yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Bu düzenleme, Trump yönetiminin yeniden hedefi haline gelen çocuklara yönelik zalimce bir saldırı. Hükümet çocukları hapse atmamalı ve kesinlikle daha fazla çocuğu daha uzun süre hapiste tutmanın yollarını aramamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun zamandır, göçmenlere yönelik adımlarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Trump yönetiminin bu düzenlemesi, yürürlüğe konmadan önce Flores Uzlaşmasını denetleyen yargıcın da önüne gelecek. Herhangi bir yasal sorunla karşılaşmaması durumunda bu hafta sonu gündeme alınacak düzenleme yayımlandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Memur zamlarıyla ilgili Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama
Memur zamlarıyla ilgili Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama
Daniel Sturridge resmen Trabzonspor'da
Daniel Sturridge resmen Trabzonspor'da
Bakan Mustafa Varank'tan 'uçak fabrikası' müjdesi O firma Türkiye'de kurmayı planlıyor
Bakan Mustafa Varank'tan 'uçak fabrikası' müjdesi O firma Türkiye'de kurmayı planlıyor
Marsilya serbest bıraktı Adil Rami 5 takım arasından Fenerbahçe'ye yakın
Marsilya serbest bıraktı Adil Rami 5 takım arasından Fenerbahçe'ye yakın
Eminönü'nde sel felaketi yaşanmıştı! Ekrem İmamoğlu düğmeye bastı!
Eminönü'nde sel felaketi yaşanmıştı! Ekrem İmamoğlu düğmeye bastı!
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
ÖNCEKİ HABERLER
Boşanmak için evine çağırdığı eşini öldürdü
Boşanmak için evine çağırdığı eşini öldürdü
3600 ek gösterge kimleri kapsar maaşlar ne olur?
3600 ek gösterge kimleri kapsar maaşlar ne olur?
MSB duyurdu! Şırnak'ta hava destekli operosyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Şırnak'ta hava destekli operosyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Süleyman Soylu açıkladı ABD şimdi de MLKP’yle görüşüyor
Süleyman Soylu açıkladı ABD şimdi de MLKP’yle görüşüyor
İskoçya'da bir köpek sahibinin ölümüne 15 dakika dayanabildi!
İskoçya'da bir köpek sahibinin ölümüne 15 dakika dayanabildi!
Çukur başlamadan çok konuşulmaya başladı sezon öncesi bomba transfer
Çukur başlamadan çok konuşulmaya başladı sezon öncesi bomba transfer
Yorumlar