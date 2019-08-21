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Kırıkkale'de annesi bıçaklanan küçük kızın feryadı

Kırıkkale'de annesi bıçaklanan küçük kızın feryadı

KIRIKKALE'de 3 gün önce bir restoranda kızının gözü önününde kocası tarafından bıçaklanan anne Emine B., ölmeden önce, "Ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.

KIRIKKALE'de geçtiğimiz Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba F.B. (43) Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine B. (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B'nin yanında eski eşi Emine B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine B., ölmeden önce, "Ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Emine B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emine B., 2 gün önce öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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