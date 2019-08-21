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Bülent Arınç AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı

Bülent Arınç AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili bir yorumda bulunarak, "AK Parti'nin oy oranı şuanda yüzde 40." ifadelerini kullandı.

Malatya'da bir etkinliğe katılan Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili tahminde bulundu. Arınç, "AK Parti'nin oy oranı şuanda yüzde 40" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 50+1 imkansız değil"
Sözlerine devam eden Bülent Arınç, "AK Parti'nin oy oranı yüzde 40. Eski sistemde bu halimizle her zaman iktidar oluruz. Tekrar geriye dönüş de düşünülmediğine göre zoru başarmamız lazım. Yüzde 50 + 1, bu imkansız değil" dedi.

"Sistem restore edilecek"
Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin tam uygulanması ile başarılı olacağını ifade eden Arınç, "Ama her ilk uygulamada olduğu gibi bazı yerlerde aksamalar görülebilir, bazı yerlerde uyumsuzluklar, sıkıntı var denilebilir. Hepsini anlayışla karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızda, yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında kendi külliyesinde, AK Parti'de de gurup yönetimi aksayan neresi var diye bir çalışma yapıyorlar. Evet sistem değişmeyecek ama her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu" dedi.

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