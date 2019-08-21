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Daniel Sturridge resmen Trabzonspor'da

Demirören Haber Ajansı
Daniel Sturridge resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, bonservisi elinde bulunan golcü oyuncu Daniel Sturridge'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Daniel Sturridge, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 1.5 milyon Euro garanti ücret kazanacak. Opsiyonun kullanılması halinde de İngiliz futbolcuya 3'üncü sezon için yine 1.5 milyon Euro ödenecek. Ayrıca Trabzonspor, Daniel Sturridge'e 2019-2020 sezonu için 2 milyon Euro imza parası ödeyecek.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

- 2019-2020 sezonu için 1.500.000 Euro garanti ücret,

- 2020-2021 sezonu için 1.500.000 Euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon Euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."

Bu arada Başkan Ağaoğlu ile Daniel Sturridge'in birlikte çekildiği fotoğrafta sosyal medyaya düştü.

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