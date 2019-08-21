Memur zamlarıyla ilgili Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başladı" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

- "Beşinci toplu sözleşme görüşmelerine dair bilgilendirme için buradayım. Beşinci dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2019'da başlamıştı. Daha önce yapılan tüm toplu sözleşmelerde olduğu gibi, görüşmelerin takvimi de taraflarla mutabık kalınarak taraflarla paylaşıldı. Yasa her bir süreçte atılacak adımların takvimini belirtiyor."

- "Yine Merkez Bankası tarafından 2020 için beklenen enflasyon yüzde 8,2. 2020 beklentisi ise yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı. Enflasyona ezdirmeme geleneğimizi müzakereler sürecinde yürüttük."

- "Maalesef kamu görevlileri sendikası heyeti, 2020-2021 taleplerini yükselterek ortak noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Müzakereler 20 Ağustos’ta sonuçlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın verdiği yetki çerçevesinde, kamu işveren heyeti müzakereleri başından sonuna kadar yürüttü. Ben heyetteki tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum."

- "Sürecin uzlaşıyla tamamlanması en temel arzumuzdu. Fakat uzlaşmazlık durumu da bu sözleşmenin de doğal sonuçlarından biri. Ben kamu ve emeklilerinin toplu sözleşmelerde elde ettikleri kazanımların da aynen korunacağını vurgulamak isterim. Hakem Kurulunun alacağı karar toplu sözleşme masasının tüm tarafları için nihai ve bağlayıcı olacaktır."

İlk teklif kabul edilmemişti

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

İkinci teklif ne kadardı?

Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuş ancak bu teklif de kabul görmemişti.