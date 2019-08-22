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Erdoğan imzaladı! 127 general ve amiralin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! 127 general ve amiralin görev yeri değişti

TSK yapılan yeni atamalara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 27 komutana yönelik atamalar gerçekleştirildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında alınan kararların ardından atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi.

Buna göre, Erdoğan imzasıyla general ve amirallerin atanmalarına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Atamalar yapıldı

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atama işlemleri gerçekleştirildi.

Kim nereye atandı?

Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.

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