Akar-Esper görüşmesine ilişkin Pentagon'dan açıklama: Plan uygulanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile mevkidaşı Mark Esper görüşmesine ilişkin Pentagon'dan yaptığı açıklamada, güvenli bölge konusunda mutabık kalınan planın uygulanacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda güvenli bölgeyi görüştü. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Ortak herakat merkeziyle ilgili üzerinde çalışılması gereken teknik detaylar var." denildi.

Mutabık kalınan plan uygulayacak

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada Esper ve Akar'ın askeri heyetlerin Suriye'nin kuzeydoğusunda birlikte çalışmalarından övgüyle bahsetti ve bölgede oluşturulan güvenlik mekanizmasının uygulanmasından memnuniyetlerini dile getirdi.

Ortak harekat merkeziyle ilgili hala üzerinde çalışılması gereken teknik detaylar olduğu konusunda hem fikir olduklarını belirten iki bakan, güvenli bölge konusunda mutabık kalınan planın uygulayacağı konusunda aynı görüşte olduklarını açıkladı.

Planın birinci aşaması başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.

Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.