Odun toplamak için gittiği sahilde buldu! Yeşil şişenin sırrı çözüldü

Tyler Ivanoff, iki çocuğuyla birlikte odun toplamak için sahil kıyısına gittiğinde, içinde bir kağıt olan yeşil bir şişe buldu. Dalgaların getirdiği yeşil şişenin içinde yer alan kağıdın bir mesaj olduğunu düşünen Ivanoff, heyecanla şişeyi açmaya çalıştı.