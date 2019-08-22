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Kayyum protestosuna polislerin çok sert müdahalesi! Valilikten açıklama yapıldı

Kayyum protestosuna polislerin çok sert müdahalesi! Valilikten açıklama yapıldı

Kayyum protestosunda polisin tepki çeken çok sert müdahale görüntülerine ilişkin Van Valiliği yaptığı açıklamada, "Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır." denildi.

Valilik, "Sahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kovalamacada yakalandı

Van Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesine yapılan Başkan Vekilliği görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlendirilmiş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoglu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır.

Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır.

Feci şekilde dövülen genç şizofren çıktı

Sahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır.

Valilğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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