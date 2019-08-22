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Büyükada'da fayton acımasızlığı devam ediyor!

İhlas Haber Ajansı
Büyükada'da fayton acımasızlığı devam ediyor!

Büyükada’da faytona sürülen bir at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı. Atın durumuna acıyan bir vatandaş faytoncuya tepki göstermekten kendini alamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Büyükada’da faytona sürülen bir at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı. Atın durumuna acıyan bir vatandaş faytoncuya tepki göstermekten kendini alamadı.

Büyükada’da faytona sürülen bir at, yoğun tempoya dayanamayarak bitkin düşüp yere yığıldı. Faytoncu ise işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı. Faytoncunun zorla kaldırmaya çalıştığı atın durumununu gören bir vatandaş da faytoncu şahsa tepki gösterdi.

Faytoncunun bitkin düşüp yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde faytoncu, yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalışıyor. Bir vatandaş da atın durumuna kayıtsız kalamayarak faytoncuya tepki gösteriyor.

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