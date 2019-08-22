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Diyarbakır Van ve Mardin'e kayyum atanmasıyla ilgili ABD'den dikkat çeken çıklama

Diyarbakır Van ve Mardin'e kayyum atanmasıyla ilgili ABD'den dikkat çeken çıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin'e kayyum atamalarıyla ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ortagus, ilgili soruya, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" yanıtını verdi.

Türkiye'nin bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz

"Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz" diyen Ortagus, "Türkiye'nin, Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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