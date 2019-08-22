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İstanbul'da hırsızlar giyim mağazasını yağmaladılar

Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da hırsızlar giyim mağazasını yağmaladılar

BAŞAKŞEHİR'de bir kadın giyim mağazasına kapalı kasa kamyonetle gelen 4 kişi, reyonlarda bulunan kıyafetleri ve kasadaki parayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Başakşehir 1. Etap Süleyman Çelebi Caddesi'nde bir kadın giyim mağazasında meydana geldi. Kapalı kasa bir kamyonetle mağaza önüne gelen yüzleri maskeli 4 kişi, ellerindeki levye ile kepengi kırarak içeri girdi.

3 kişi mağaza reyonlarında bulunan kıyafetleri araca taşırken bir kişi de araçta hazır bekledi. Kasada bulunan 2 bin lirayı da çalan şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Alarm sisteminden bir hareket olduğunu fark eden iş yeri sahibi mağazaya geldiğinde kıyafetler ve kasadaki paranın çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

70 Bin lira zararımız var

Firma yetkilisi Gülin Yıldırım, "Sabah saatlerinde yüzleri maskeli 4 kişi tarafından mağazamız soyuldu. 3 kişi hızla mağazadaki ürünleri ve kasadaki parayı boşaltırken bir kişi de arabada ürünleri teslim aldı. Bir dakika elli saniye içinde olayı gerçekleştirip gözden kayboldular. 70 bin lira zararımız var" dedi.

Hırsızlık anları kameralara yansıdı

İşyerinin incelenen kamera görüntülerinde hırsızlık anının saniye saniye kameraya yandığı anlaşıldı. Görüntülerde, kapalı kasa kamyonetle gelen yüzleri maskeli kişilerin ellerindeki levye ile kapıyı kırıp içeri girdikleri, kıyafetleri ve kasadaki parayı çalıp araçlarına koyarak uzaklaştıkları görülüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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