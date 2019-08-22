Erzurum Horasan'da polis merkezi önünde korkunç kavga! Ortalık kan gölüne döndü 2 ölü

Erzurum Horasan'da polis merkezi önünde korkunç kavga! Ortalık kan gölüne döndü 2 ölü

ERZURUM'un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan silahlı ve sobalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile iki grup üyelerinden 4 kişi yaralandı.

Erzurum Horasan'da polis merkezi önünde korkunç kavga! Ortalık kan gölüne döndü 2 ölü - Sayfa 1

Olay, bugün akşam saatlerinde Horasan ilçesine meydana geldi. Özdemir Kaya, Hasan Çayakar ve Baran Kan arasında iddiaya göre bir genç kıza laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

19
Erzurum Horasan'da polis merkezi önünde korkunç kavga! Ortalık kan gölüne döndü 2 ölü - Sayfa 2

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için saat 22.10 sıralarında Horasan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Taraflar Polis Merkezi'nde barışarak şikayetçi olmaktan vazgeçti.

29
Erzurum Horasan'da polis merkezi önünde korkunç kavga! Ortalık kan gölüne döndü 2 ölü - Sayfa 3

Polis merkezinden çıkarken, kapıda bekleyen yakınlarının karışmasıyla kavga yeniden başladı.

39
Erzurum Horasan'da polis merkezi önünde korkunç kavga! Ortalık kan gölüne döndü 2 ölü - Sayfa 4

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA

Silahların çekilip ateşlendiği kavgada mermilerin isabet ettiği Yavuz Kaya ve Erol Kan hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru ağır yaralanarak Erzurum'a sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Özdemir Kaya, Yalçın Kaya, Enes Kaya ve Yakup Ural ise Horasan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.

49