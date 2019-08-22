Hıncal Uluç'tan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Padişahım çok yaşa diyenleri acımadan kov

İSTANBUL'daki sel baskını yaşanırken tatilde olmakla eleştirilerin odağına oturtulan Ekrem İmamoğlu'a destek veren Hıncal Uluç, yeni kaleme aldığı yazısında "Silkin Başkan. Etrafına sana itiraz edebilecek danışmanlar topla. 'Padişahım çok yaşa' diyenleri acımadan kov." diye yazdı.

'Etrafında kimler var, Ekrem Başkan' başlıklı yazısında İmamoğlu'nun 'hayal kırıklığı yarattığını' söyleyen Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İmamoğlu'nu eleştirdi.

"Hayal kırıklığına uğramayın"

İmamoğlu'nun seçim dönemindeki vaatlerini yerine getirmediğini yazan Uluç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Gelir gelmez, geldiğini belli edecek bir şeyler yapmasını bekledim. Sembolik de olsa bir şeyler bekledim. Ne yaptı, 'Her şey çok güzel olacak' diye gelen, gelir gelmez "İstanbul'un kaybedecek saniyesi yok" diyen Başkan? İki defa tatil. Nerde göründü? Magazin sayfalarında. Zülfü Livaneli konserini defalarca izler ve sahneye çıkıp şov yaparken. Şimdi siz siz olun da hayal kırıklığına uğramayın.

"Padişahım çok yaşa diyenleri acımadan kov"

Ekrem İmamoğlu'nun tatile gitmesini eleştiren ve 'danışmanlarının kendisini uyarması gerektiğini' belirten Uluç şöyle devam etti:

Kayda geçen tek eylemin Bodrum tatillerin ve Zülfü konserlerin oldu. Silkin Başkan.

Etrafına sana itiraz edebilecek danışmanlar topla. 'Padişahım çok yaşa' diyenleri acımadan kov. Onlar seni felakete sürükler çünkü.

"Şakşakçılar değil"

İleri gitmeni, başarmanı "İtiraz edenler" sağlayacaktır, Başkan. Şakşakçılar değil. Var mı danışmanların arasında "Hıncal doğru yazmış" diyecek güçte, çapta birisi İmamoğlu Dostum? Yoksa zaten bu yazıdan haberin bile olmaz. Çünkü basın büron da çalışmıyor, iyi biliyorum.

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