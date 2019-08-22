30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl kaçıncı yıldönümü 2019

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürerken merak edilen konuların başında, Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı var. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 2019 yılında 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olur?

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığını ilan ettiği bu önemli tatil için Türkiye'nin dört bir yanında kutlama hazırlıkları için geri sayım başladı. Vatandaşların merak ettiği konu ise Zafer Bayramı'nın tatil olup olmayacağı. Peki, Zafer Bayramı resmi tatil mi, 2019 yılında Zafer Bayramı hangi gün ve kaç gün tatil olacak?

Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Büyük Taarruz zaferinin 97. yıldönümü çoşkuyla anılacak. Bu özel güne yakışan en güzel, resimli 30 Ağustos mesajları ve zafer bayramı kutlama sözleri haberimizde.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

İşte en anlamı en dokunaklı Zafer Bayramı sözleri ve mesajları...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

*Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

*Ne mutlu Türküm diyene! Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!.

*Zafer Bayramımız kutlu olsun

*Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

*30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun ne mutlu Türküm diyene

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı İle vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

*Zafer bayramımız kutlu olsun bize özgürlüğümüzü veren Atamızı saygıyla anıyoruz...

*Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü yürekten kutlarım.

*Zafer Bayramı'mız kutlu ve mutlu olsun

*Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar ellerinden kalemleri alınsa bile

*Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım.

*Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir... Mustafa Kemal Atatürk

*Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...

İşte en anlamı en dokunaklı Zafer Bayramı sözleri ve mesajları...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

*Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

*Ne mutlu Türküm diyene! Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!.

*Zafer Bayramımız kutlu olsun

*Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

*30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun ne mutlu Türküm diyene

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı İle vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

*Zafer bayramımız kutlu olsun bize özgürlüğümüzü veren Atamızı saygıyla anıyoruz...

*Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü yürekten kutlarım.

*Zafer Bayramı'mız kutlu ve mutlu olsun

*Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar ellerinden kalemleri alınsa bile

*Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım.

*Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir... Mustafa Kemal Atatürk

*Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...