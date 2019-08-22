Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou gece yarısı İstanbul'a geldi

Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın 4 yıllığına anlaştığı yeni transferi Kevin N'Koudou gece yarısı İstanbul'a iniş yaptı.

Tottenham'da forma giyen kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına el sıkışan Beşiktaş, yeni transferini çok geçmeden İstanbul'a getirdi.

Paris'ten kalkan tarifeli uçakla saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş'ın sportif direktörü Ali Naibi karşıladı.

N'Koudou'nun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş, oyuncunun kulübü Tottenham'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.

Fayda sağlayacağına inanıyoruz

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, Kevin N’Koudou’nun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Naibi şu ifadeleri kullandı:

“Bu seneki transfer politikamız ve mevcut ihtiyaçlarımız doğrultusunda bugün ve yarınımızı düşünerek yaptığımız bir transfer oldu. Tottenham ile çok iyi bir yaz kampı geçirmesi, hazır durumda olması bizim ve teknik ekibimiz için karar sürecinde önemli bir etken oldu. N’Koudou’nun sahada göstereceği performansla hem taraftarımızı heyecanlandıracağa hem de takımımıza önemli bir fayda sağlayacağına inancımız tamdır.”