HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou gece yarısı İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou gece yarısı İstanbul'a geldi

Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın 4 yıllığına anlaştığı yeni transferi Kevin N'Koudou gece yarısı İstanbul'a iniş yaptı.

Tottenham'da forma giyen kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına el sıkışan Beşiktaş, yeni transferini çok geçmeden İstanbul'a getirdi.

Paris'ten kalkan tarifeli uçakla saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş'ın sportif direktörü Ali Naibi karşıladı.

N'Koudou'nun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş, oyuncunun kulübü Tottenham'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.

nkoudou

Fayda sağlayacağına inanıyoruz
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, Kevin N’Koudou’nun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Naibi şu ifadeleri kullandı:

“Bu seneki transfer politikamız ve mevcut ihtiyaçlarımız doğrultusunda bugün ve yarınımızı düşünerek yaptığımız bir transfer oldu. Tottenham ile çok iyi bir yaz kampı geçirmesi, hazır durumda olması bizim ve teknik ekibimiz için karar sürecinde önemli bir etken oldu. N’Koudou’nun sahada göstereceği performansla hem taraftarımızı heyecanlandıracağa hem de takımımıza önemli bir fayda sağlayacağına inancımız tamdır.”

119 maç 14 gol

Tottenham’ın 2016’da Marsilya’dan 11 milyon euroya aldığı genç oyuncu, kariyerinde 119 maçta, 14 gol attı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Cemal Enginyurt ile AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nun kavgası bomba
MHP'li Cemal Enginyurt ile AK Partili Mustafa Yeneroğlu'nun kavgası bomba
Türk-İş Başkanı'na vatandaştan 'mikrofon kazası' tepkisi: Sen hiç konuşma
Türk-İş Başkanı'na vatandaştan 'mikrofon kazası' tepkisi: Sen hiç konuşma
Diyarbakır Van ve Mardin'e kayyum atanmasıyla ilgili ABD'den dikkat çeken çıklama
Diyarbakır Van ve Mardin'e kayyum atanmasıyla ilgili ABD'den dikkat çeken çıklama
Vladimir Putin'den ABD'ye! Aynı şekilde karşılık vereceğiz
Vladimir Putin'den ABD'ye! Aynı şekilde karşılık vereceğiz
Akar-Esper görüşmesine ilişkin Pentagon'dan açıklama: Plan uygulanacak
Akar-Esper görüşmesine ilişkin Pentagon'dan açıklama: Plan uygulanacak
Kayyum protestosuna polislerin çok sert müdahalesi! Valilikten açıklama yapıldı
Kayyum protestosuna polislerin çok sert müdahalesi! Valilikten açıklama yapıldı
ÖNCEKİ HABERLER
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl kaçıncı yıldönümü 2019
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl kaçıncı yıldönümü 2019
Koç Holding’in acı günü Kanadalı Yönetim Kurulu Üyesi hayatını kaybetti
Koç Holding’in acı günü Kanadalı Yönetim Kurulu Üyesi hayatını kaybetti
İstanbul'da hırsızlar giyim mağazasını yağmaladılar
İstanbul'da hırsızlar giyim mağazasını yağmaladılar
Rusya S-300 hava savunma sistemini çalıştırdı!
Rusya S-300 hava savunma sistemini çalıştırdı!
ABD'nin ham petrol stokları tahmin edilenden fazla azaldı
ABD'nin ham petrol stokları tahmin edilenden fazla azaldı
Muharrem orucu 2019 ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
Muharrem orucu 2019 ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
Yorumlar 3 yorum