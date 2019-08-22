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Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan bomba iddia! HDP kapatılıyor mu?

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan bomba iddia! HDP kapatılıyor mu?

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanması sonrası HDP yine gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Bugün HPD'yle ilgili en bomba iddiayı Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu dile getirdi. HDP kapatılacak mı?

Müderrisoğlu, HDP'nin kapatma istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarında olduğunu yazdı. Müderrisoğlu, "Devlet aklı, HDP'yi, Kürt kökenli vatandaşların bir bölümü için siyasal açıdan kendini ifade etme kanalı olarak açık tutmayı tercih etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyesi ile ilgili son kararı yorumlayabilmek için dört ana noktaya odaklanılması gerektiğini söyleyen Müderrisoğlu, bunları şöyle sıraladı:

"1- HDP'nin, anayasal sistem içindeki konumu,
2- Milli güvenlik doktrini,
3- AB ile ilişkiler başta olmak üzere küresel koşullar,
4- ABD'nin, Suriye'nin kuzeyine dair planları."

Müderrisoğlu, 'Güvenlik doktrini... HDP... Dersler...' başlıklı yazısında,  şu ifadelere yer verdi:

HDP etnik temelli siyasette ısrar etmekte

Devlet aklı, HDP'yi, Kürt kökenli vatandaşların bir bölümü için siyasal açıdan kendini ifade etme kanalı olarak açık tutmayı tercih etmektedir. Buna karşın HDP, etnik temelli siyasette ısrar etmekte ve terör örgütü ile arasına mesafe koymak bir kenara, devlete karşı meydan okumayı sürdürmektedir. Tavır böyle olunca yasal önlemlerle demokratik siyaset arasındaki gel git süreci devam etmektedir.

Ya değişeceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğine dair kesintisiz beyanlarla gerek HDP'ye gerekse onu destekleyen kitleye, "Ya değişeceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız" mesajı verilmektedir. Böylece, silahla siyasetin ayrışmasına yönelik kararlılık korunmaktadır.

Bugün hangi yazar ne yazdı?

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