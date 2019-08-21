GÜNCEL

Mardin'de HDP'li Öcalan'ın, polisle yaşadığı tartışma

Kayyum protestoları sırasında HDP'li vekil Ömer Öcalan, polise bağırıp parmak sallayarak ortamın gerilmesine neden oldu.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'liler, bugün de polisle karşı karşıya geldi.

Mardin'deki izinsiz eylem sırasında HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, polisle arbede yaşadı.

"BANA BAĞIRMAYACAKSIN" DEYİP PARMAK SALLADI

Polise parmak sallayan HDP'li Öcalan, ortamın gerilmesine neden oldu. Polise bağıran Öcalan, "Bana bağırmayacaksın, provokatör müsün?" ifadesini kullandı.

Yaşanan itişmelerin ardından polis, gruba müdahale etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB 40 bin personel mi alacak? Sözcü Murat Ongun'dan açıklama geldi
İBB 40 bin personel mi alacak? Sözcü Murat Ongun'dan açıklama geldi
Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan polise parmak salladı ortalık fena karıştı
Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan polise parmak salladı ortalık fena karıştı
Sivas'ta iki köpeği traktöre bağladı! Vali kayıtsız kalmadı gözaltına alındı
Sivas'ta iki köpeği traktöre bağladı! Vali kayıtsız kalmadı gözaltına alındı
Kamil Koç kime satıldı? Ünlü otobüs şirketinin sahibi bakın kimdi?
Kamil Koç kime satıldı? Ünlü otobüs şirketinin sahibi bakın kimdi?
Bayern Münih efsanesi Frank Ribery'nin yeni takımı belli oldu
Bayern Münih efsanesi Frank Ribery'nin yeni takımı belli oldu
Araba çalan 8 yaşındaki çocuk 140 kilometre hıza ulaştı polise bakın ne dedi!
Araba çalan 8 yaşındaki çocuk 140 kilometre hıza ulaştı polise bakın ne dedi!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'ta iki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi
Sivas'ta iki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi
Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü
Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü
Çukur başlamadan çok konuşulmaya başladı sezon öncesi bomba transfer
Çukur başlamadan çok konuşulmaya başladı sezon öncesi bomba transfer
Caddebostan’da milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı
Caddebostan’da milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı
Morek üssüne giden TSK konvoyu şu an nerede? Yeni bilgi
Morek üssüne giden TSK konvoyu şu an nerede? Yeni bilgi
2019-2020 eğitim yılı okul açılış tarihi MEB ne zaman?
2019-2020 eğitim yılı okul açılış tarihi MEB ne zaman?
Fikirtepe’de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi
Fikirtepe’de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi
3600 ek gösterge ne demek kimlerin maaşına yansıyacak?
3600 ek gösterge ne demek kimlerin maaşına yansıyacak?