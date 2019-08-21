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Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin 3,5 aylık bebekleri oyuncu oldu

3 buçuk ay önce baba olan oyuncu Tolgahan Sayışman, başrolünü üstlendiği Şampiyon dizisinde oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti.

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve çocuk oyuncu Emir Özyakışır'ın üstlendiği Şampiyon dizisi yakın zaman sonra TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Tolgahan Sayışman, çekimleri hız kesmeden dizide oğlu Efehan ile de kamera karşısına geçti.

İLK KEZ OĞLUYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Sayışman, dizide oğlu Güneş için ringlere dönmek isteyen Kafkas lakağlı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayacak. Dizide 'Güneş'in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti. Setteki anların ilk görüntüleri ise 2. Sayfa programında yayınlandı.

GÖZÜNÜ OĞLUNDAN AYIRMADI

Oğlu ilk kez kamera karşısına geçen Almeda Abazi ise 2 gün süren çekimlerde oğlunu hiç yalnız bırakmadı. İlk bebeğini kucağına alan Abazi, sette gözünü bir an olsun çocuğunun gözünden ayırmadı.

ROLÜ İÇİN BOKS DERSİ ALDI

Tolgahan Sayışman rolü için bir yıl boyunca haftanın 5 günü boks dersleri aldı. Tolgahan Sayışman'a, Erdal Özyağcılar eşlik ediyor.

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