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Mehmetçik korkusu PKK'yı şekilden şekile soktu teröristin giydiği uzaylı kostümü olay

Türkiye son dönemlerde terör örgütü PKK'yı bitirme yönünde kararlı ve başarılı operasyonlara imza atıyor. 

Bu operasyonları sürdürürken güvenlik güçlerimizin teknoloji ve bilimden azami düzeyde faydanlığı biliniyor. Kuşkusuz terörle mücadele büyük başarıların altında, Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleri ile ürettiği İHA'ların faydası çok büyük. İHA'ların tespit ettiği terör mensuplarını güvenlik güçlerimizin diğer unsurları etkisiz hale getiriyor.

Öte yandan teröristler korkulu rüyaları olan İHA'lara görüntü vermemek için yeni yöntemlere başvurdukları görüldü.

Uzaylı kostümüne benziyor

Turuncu kategoride aranırken Ağrı Tendürek'te etkisiz hale getirilen 'Agir' kod adlı terörist Uğur Arslan'ın PKK'lılara uzaylı kostümü giydirerek pusu atma ve İHA'lara yakalanmama eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı.

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