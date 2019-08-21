GÜNCEL

Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası

Bursa’da beşik kertmesi gençler evlenmek istemeyince aileler birbirine girdi. Her iki tarafın taş ve sopalarla birbirine girdiği sokak kavgası meydan muharebelerini aratmadı. Kameraya yansıyan sokak kavgasında 9 kişi yaralanırken, polis olaya karışan 18 kişiyi gözaltına aldı.

İddiaya göre, aynı mahallede oturan O.O. (20) ile S.O'ya (17) küçük yaşta aileleri tarafından beşik kertmesi yapıldı. Aradan yıllar geçti her iki gençte evlilik çağına ulaştı. Ancak damat O.O. beşik kertmesi S.O.’yu istemeyince, kız tarafı ve erkek tarafı arasında husumet başladı. Geçtiğimiz hafta iki aile arasında yaşanan tartışma komşuların araya girmesiyle tatlıya bağlandı. Fakat dün öğle saatlerinde kız tarafı O.O.'nun ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek taş, sopa ve bıçaklar ile saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden 2 tarafı dağıtmak için önce biber gazı sıktı, daha sonra silahla havaya ateş açtı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydediydi. Sağlık ekipleri 1’i ağır 9 yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedbir maksatlı 2 ailenin evlerinin önüne çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karıştığını tespit ettiği 18 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa Eyyübiye'de canlı bombanın yakalandığı anbean görüntüler
Şanlıurfa Eyyübiye'de canlı bombanın yakalandığı anbean görüntüler
Aykan Atik: Kayserispor maçında daha iyi bir Ankaragücü olacak
Aykan Atik: Kayserispor maçında daha iyi bir Ankaragücü olacak
Abdurrahman Dilipak'tan beklenmeyen uyarı: Birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil
Abdurrahman Dilipak'tan beklenmeyen uyarı: Birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil
Sultangazi'deki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Sultangazi'deki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Maduro'dan ABD itirafı! İddiaları doğruladı
Maduro'dan ABD itirafı! İddiaları doğruladı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Külliye'de toplanıyor! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Külliye'de toplanıyor! Masada kritik konular var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır’da kız isteme kavgası: 5 ölü, 1'i ağır 8 yaralı
Diyarbakır’da kız isteme kavgası: 5 ölü, 1'i ağır 8 yaralı
Soylu'dan Alçı'ya kayyum yanıtı: Bu biraz tahrik edici bir soru
Soylu'dan Alçı'ya kayyum yanıtı: Bu biraz tahrik edici bir soru
Hükümet ile Memur-Sen uzlaşamadı! Toplu sözleşme Hakem Kurulu'na gidiyor
Hükümet ile Memur-Sen uzlaşamadı! Toplu sözleşme Hakem Kurulu'na gidiyor
Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Süleyman Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var
Süleyman Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda
Kimse Bilmez 11. bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 11. bölüm fragmanı
Açık lise kayıt yapma 2019 AÖL kayıt yapma ekranı TC ile giriş
Açık lise kayıt yapma 2019 AÖL kayıt yapma ekranı TC ile giriş