POLİTİKA

Süleyman Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasına yönelik şunları söyledi:

"Hepsi mahkemelere sevk edildi. Kandil'i niye eleştirmiyoruz. Bakın bakalım Van'daki belediye başkanı kaç gün yerinde durmuş. Hepsini eş başkan yapıyor. Eş Başkan devlete kafa tutmak demektir. 'Devleti tanımıyorum' demektir. Bunların PKK'yla iltisaklı olduğunu söylüyorum. Benim görevim İçişleri Bakanı olarak bunu ortaya koyabilmektir. Diyarbakır Belediye Başkanı'nın dosyası var. Gizlilik kararı var. Bu adamı nasıl tutarız, Allah bizi çarpar."

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