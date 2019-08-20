İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kayyum atamalarına sert tepki gösterdi

Sarıyer'de çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bir gazetecinin üç büyükşehirde belediye başkanlarının görevden alınması ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasını ve yerlerine valilerin atanmasını eleştiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Kimin gözü çevrilmiş buraya? Böyle bir mantıkta demokrasinin teslim ettiği görevleri insanlardan hukuk dışı almak öyle göz çevirmeyle olmaz. Kimsenin sınırsız yetkisi yoktur. Ülkeye çok şey kaybettirirler. Kendileri zaten kaybediyorlar. Milletin iradesinin yok saymak çok büyük bir hatadır. Diyarbakır, Mardin ve Van'da bir suç varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsanız. Kayyum atayarak, böyle ucu bucağı olmayan bir sürece bağlamazsınız. Bu sefer insanlar milli iradeye dönük güveni kaybederler, o zaman başka bir ortam yaratırsınız. Çok üzücü, şiddetle kınıyorum. Karşısındayım. Eğer insanların bir suçu varsa yargılanırlar, cezasını bulurlar, işlem yaparsınız. Ama öyle hurafeyle, kuru lafla bu işler olmaz, olmayacaktır da. Umarım bu yanlıştan dönerler. Umarım tekrar seçilen belediye başkanları tekrar görevlerine dönerler. Öyle İstanbul'a göz dönmüş, falan flian, herkes haddini bilecek. Biz işimizin başındayız, tam olduğumuz yerdeyiz."

'İBB Medya AŞ'de 50 gazeteci işten çıkarıldı' iddiası

İmamoğlu, İBB Medya AŞ'de 50 gazetecinin işten çıkarıldığına dair iddialarla ilgili bir soruya ise,

"Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal, kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün." diye cevapladı.

Bina tahliye edilmişti

16 Ağustos Cuma günü Bahçeköy Doğanbey Caddesi'ndeki 9 katlı binanın kolonlarından patlama sesi duyulduktan sonra bina sakinlerine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binanın kolonlarının patladığı belirtilmiş, bunun üzerine bina tahliye edilerek, binada yaşayan 120 kişi çevredeki sosyal tesislere yerleştirilmişti.