Banu Parlak silinen klibi için Tehdit edildim dedi

Arabada yaptığı playback videolarla kısa sürede ünlenen ve sonrasında şarkıcılığa adım atan Banu Parlak, geçtiğimiz günlerde sözleri Şükrü Kekevine müziği ise Emrah'a ait olan Belalım Benim şarkısını okuyarak amatör bir klip çekti. Şarkısının okunduğunu gören Emrah ise Parlak'ı aratarak klibi yayından kaldırttı ve ikili arasında Instagram üzerinden sözlü tartışma yaşandı.

"BANA YALAN SÖYLEDİLER"

Tüm bu gelişmelerin ardından Banu Parlak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Parlak, şunları söyledi: "Ben zaten daha önce de Emrah abinin seslendirdiği şarkıları okudum. Biz Emrah'ın menajerini arayarak şarkıyı istediğimizi söyledik ancak menajer 'Biz bu şarkıyı 70 bin TL'ye sattık' dedi. Ben Emrah abiye bunu söylemek için ulaşamadım bile. Ben sonra şarkının sözlerini yazan Şükrü abiye gittim ve o şarkı alınmamış. Bana niye yalan söylüyorsunuz?

"BANA GAREZİNİZ NE?"

Biz daha sonra bu şarkıyı YouTube üzerinden çıkarmak istedik çünkü bunu yapan çok kişi var. Benim profesyonel klip denilen şey, 10 dakikada Bayrampaşa sokaklarında telefonla çekildi. Bu kadar söyleyen insan varken niye ben? Ben kaldırayım, yasal işlem uygulayın ve herkesinki kalksın. Niye beni yana yakıla arıyorsunuz? Bana gareziniz ne? Zaten MESAM'dan ve MSG'den parası Emrah'a yatıyor. Ben bir kuruş kazanmayacağım.

"BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

'Dava açacağız, tazminat davası açacağız' diyerek beni tehdit ediyorlar. Bu şarkıyı herkes okudu niye ben? Ben ilk açıklamamda bile 'Emrah abi' dedim o gidip söz nedir eser nedir paylaşımları yaptı. Oğluyla alakalı o kadar şey çıktı herkes yazdı onlara niye cevap vermedin de bana verdin. Bana garezin ne. Bu kadar mı gözünüzü korkutuyorum.

Bu şarkılar insanlar dinlensin diye yapılmıyor mu? Sadece kendi sesimle okuyayım diyerek mi söylüyorlar. Emrah'ın oğlu gelip bana klip yapalım dedi ben Emrah abi için yapmadım. Ben sadece 'Niye ben' diyorum herkes söyledi bu şarkıyı. Hiç mi vicdanınız yok. Sadece benim değil, sabahlara kadar kayıt yapan bir sürü insan var emeklerine yazık.

"YAZIKLAR OLSUN"

Klibin kaldırtılması için telefon geldiğinde resmen yalvardım yapmasın diye. Senin (Emrah) ağzından duymadım ama eğer ben bu şarkıdan para kazanırım diye yaptıysan yazıklar olsun. Artık o şarkıyı ağzıma almam. Eminim ki şu an Emrah'ın avukatı ağzımdan bir tek kelime çıksın da dava açayım diye bekliyor.