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Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz."

Murat Kurum Muğla'da açıkladı: 1611 konut ve 4 otel inşaatı durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başlamıştı. Kurum, yapılan denetimlerin ardından kaçak yapılarla ilgili konuştu.

İmara aykırı olan yapıların teker teker tespit edildiğini belirten Kurum, tüm yapıların yıkılacağını net bir şekilde dile getirdi.

Yanan ormanlar imara açılacak mı?
Son günlerde artan orman yangınları hakkında da konuşan Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması veya çoraklaşması söz konusu olamaz." ifadelerine yer verdi.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları...

- “Denetimlerimizi yaptık. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz”

- "Sahada 100'ün üzerinde teknik elemanımız inceleme yapıyor. 7.200 sahil kesimde, 3260 kaçak yapı ise iç kısımlarda. Yapmış olduğumuz denetimlerde imara aykırılıkları arkadaşlarımız tespit etti."

1611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu

- “Muğla’daki denetimlerde, 8 projede toplam 1611 konut, 4 otel inşaatı imara aykırılıkları sebebiyle durdurulmuştur ve bunların giderilmesi için 1 ay süre verilmiştir”

- "Bodrum Yalıkavak'ta 75 villa ruhsata aykırılıklardan dolayı mühürlendi. Aynı bölgede 90 otel 330 konut, Gölköy'de 116 konut, Yalıkavak'ta 350 konut, otel, kıyı yapı inşaatı, Göktürkbükü'nde 50 konut, otel inşaatı, Yalıkavak'ta 70 konut, kot kesiti aykırılıklar, Gümbet'te 131 konut, Yalıçiftlik'te 450 villa, otel müdürlendi ve durduruldu."

Çok konuşulan proje de durduruldu

- "Sosyal medyada çok konuşulan otelin de inşaatını durdurduk. Tüm ülkemizdeki korunan alan miktarını yüzde 17'ye getireceğiz. Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz."

- "463 adet mavi bayraklı plajla dünya üçüncüsü olduk. Sayın Emine Erdoğan himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık, sıfır atık mavi projesiyle artık çöplerimizi dönüştürüyoruz. "

- "Sıfır atık mavi ile kıyısı denize olan şehir ve ilçelerimizde deniz kirliliğini gidermek adına çalışmalar yapıyoruz. Plastik poşetlerimizin kullanımında yüzde 80'e yakın azalma oldu."

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