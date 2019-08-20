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2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polise saldırdı

Kayseri polisi, 'Özel belgede sahtecilik' ve 'İftira' suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı, kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Özel belgede sahtecilik' ve 'İftira' suçlarından kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. H.E.Ö., Melikgazi ilçesi Gülük mahallesindeki evinde bulunduğu sırada evine ekiplerin geldiğini görünce, polislere saldırdı. Bir polisi yaralayan şahıs, kaçmaya başladı. Ekipler, kovalamaca sonucu H.E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. 
H.E.Ö., Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

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