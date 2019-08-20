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Gaziantep'te düğünde bıçaklı kavga 9 yaralı

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde husumetli aileler arasında düğünde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 9 kişi yaralandı.

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesi Kurudere Mahallesi'nde belediyeye ait düğün salonundaki düğünde karşılaşan husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sopa, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekiplerin biber gazıyla müdahalesiyle son bulan kavgada, E.Ö.Y., E.Ö.K., S.A.K., S.Ö.K., K.Ö.K., Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ö.S. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından yaralılar Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından düğün salonu çevresinde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

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