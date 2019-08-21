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Soylu'dan Alçı'ya kayyum yanıtı: Bu biraz tahrik edici bir soru

Diyarbakır, Van ve Mardin’e kayyum atanması sonrası Habertürk ekranlarındaki canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nagehan Alçı'nın kendisinden önceki bakanların kayyum atamamasına ilişkin sorusuna gülerek 'Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor' yanıtını verdi.

Habertürk’te Didem Arslan’ın sunduğu "Türkiye’nin Nabzı" programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı.

Diyarbakır, Van ve Mardin’e kayyum atanmasıyla ilgili Nagehan Alçı’nın “Daha önceki AK Parti hükümetlerinin İçişleri Bakanları Sn. Efkan Ala, Sn. Muammer Güler döneminde hiç kayyum atanmadı. Yani siz onların bu konuya yeterince duyarlı olmadığını mı düşünüyorsunuz?” diye sorması üzerine Süleyman Soylu gülerek, “Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor” yanıtını verdi.

Nagehan Alçı ile Süleyman Soylu’nun programdaki diyaloğu tartışma konusu oldu.

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