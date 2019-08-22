THK uçaklar bozuk değil demişti! Bakan Bekir Pakdemirli'den bomba açıklama

İZMİR'de 3 gün süren ve 500 hektarlık ormanı küle çeviren yangın sonrası THK'nın yangın söndürme uçakları gündeme oturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı 'uçaklarımız bozuk değil' diyen THK hakkında son dakika açıklamalar yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile THK arasında İzmir yangını sonrası patlak veren 'uçak' atışması sürüyor. THK kurumu 'uçakların bozuk' olduğu iddialarını reddetmiş ve 'ücretsiz yangına müdahale etmeye hazır olduklarını' öne sürmüştü.

Yangın söndürme işini özel şirkete verdiği için eleştirilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçakların 'bozuk' olduğunda ısrarlı olan Bekir Pakdemirli özetle şunları söyledi:



-Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim THK'ya bir lira borcum yok. Biz ihaleyle bu tarz servislere veremeyiz. Onlar açıkladı, istedi diye biz bir şey yapacak değiliz. Benim teşkilatım bununla uçmak istemiyor nokta. Beni memuriyetten atın ama binmem diyorlar. Devletin bakanı 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz' demiş konu bitmişti.

Nerede o büyük filo?

-Açıklasınlar bakalım en büyük filo neymiş. 20 uçağımız var diyorlar hani nerde. 6 tane apronda uçak gözüküyor, 3 tanesinin içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, Vizontele'deki gibi. Bunun geri planında hükümetimize siyasi bir saldırı var.

Bu hurda uçaklara bugüne kadar biz 85 milyon euro para vermişiz. Bu sene 4 milyon euro vermedik diye mi oluyor bunların hepsi. Uçak 3.5 misli (kiralanan helikopterlerden) daha pahalı

Sertifikalarına güvenmiyorum

-THK'nın damgaladığı sertifikaların hiç birine ben 30 yıllık pilot olarak güvenmiyorum. Bir adamı sırtında 40 sene taşı bir gün indir öyle mi olacak yani. THK'nın içinde bulunduğu kötü finansal koşullar var. Bundan hükümetimiz sorumlu değil. THK uçakları işimize yaramıyor almak zorunda mıyız?

Türk hava kurumu siyasetin oyuncuğa olmuş. Ana muhalefet partisi ile birlikte hareket ediyor.

THK NE DİYOR? : NE YAĞ KAÇIRIYOR, NE ESKİ, NE BOZUK

THK'dan üst düzey bir yetkili, yangını söndürmek için para istemediklerini, kullanılabilir halde 5 uçakları olduğunu açıkladı. Yetkili şöyle diyor:



-Orman bürokrasisi Sayın Bakanı yanlış yönlendiriyor. THK'daki uçaklardan 5'i faal, 4'ü Ankara'da, biri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yangınlara müdahale edecek biçimde bekliyor. Ne yağ kaçırıyor, ne eski, ne de bozuk. Hepsinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı uçuşa elverişli olduğuna dair sertifikası var. Bakımları yeni yapıldı, belgeleri alındı. Gelin desinler, motor çalıştırır gideriz.

Bu uçaklar kurban derileriyle alındı

Karabağlar'daki yangın başladığında Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan uçağımızın park yerinden alevler gözüküyordu. Biz müdahale edemedik, içimiz yandı.

Bu uçaklar bu milletin katkılarıyla, bağışladığı kurban derileriyle alındı. Yanan bizim ormanımız, uçaklar da bizim milli servetimiz.

Biz para istemedik

Biz bugüne kadar kimseyle para muhabbeti yapmadık. Beş uçağımız hazır, ‘Gelin' desinler hemen hareket edip müdahale edelim. İhaleyi, parayı düşünmüyoruz. Burası bir şirket değil. Biz siyasetin dışındayız.

Bakanlığı kiraladığı helikopterler toplama

Biz geçen sene bu uçaklarla Yunanistan'daki yangına müdahale ettik ve o yangını bizim uçaklarımız söndürdü. Yangına müdahale eden kiralık helikopterlere bakın. Kazakistan'dan şuradan buradan toparlanmış, onaydan da geçmemiş.