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Ağrı'da 5 gündür aranan Mahkum Kaya'nın cesedi baraj gölünde bulundu!

Ağrı'da 5 gündür aranan Mahkum Kaya'nın cesedi baraj gölünde bulundu!

AĞRI'nın Patnos ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Mahkum Kaya'nın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

Patnos ilçesinde yaşayan Kaya Ailesi'nin 10 çocuğundan biri olan Mahkum Kaya, 16 Ağustos günü Cuma namazına gitmek için evden çıktı. Ancak dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu.  Arama çalışmaları devam ederken, dün gece Patnos Baraj Gölü'ne balık avına çıkan balıkçılar, gencin cansız bedenini buldu. 

Yaklaşık bir ay önce askerden döndüğü öğrenilen Kaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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