Sultan 2'nci Mahmud'un fermanıyla yaptırılmıştı! O sini Tokat'ta sergileniyor

"Ham madde sıkıntısı yaşanmış"

"Özellikle 17'nci ve 18'inci yüzyılda Tokat kalhanelerinde o kadar çok bakır işlemesi, bakır üretimi olmuş ki ham madde sıkıntısı yaşanmış. Yine fermanla tüm ham bakırlar Tokat kalhanelerine yönlendirilmiş. Tokat kalhanelerinde işlemesi yapılmış ve tüm dünyadaki Osmanlı şehirlerine iletilmiş. Tokat'ta o dönemde 33 kalhane, 8 de bakır kazan işi yapan bakır işçisi, dükkanı vardı."