İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kayyum mesajı! Bunu yapmak zorundaydık çünkü...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayyum atamalarıyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Soylu neden kayyum atandığına dair sorulara ''bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyordu'' diyerek yanıt verdi.

Soylu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu. Soylu'nun konuşmasının ilk gündem maddesi Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan operasyondu. Konuşmasında terörle mücadele noktasında kararlılık mesajı veren Soylu ''ne için mücadele verdiğimizi biliyoruz yolumuzdan dönmeyeceğiz'' dedi.

Soylu'nun konuşmasından satırbaşları:

Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır.

Yanlış hiçbir şey yapmadık

3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık.

Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor

Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.

Yolumuzdan dönmeyeceğiz

Ne için mücadele verdiğimizi biliyoruz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Biz aklımızı kiraya vermedik. PKK'yı yeni tanımış değiliz. Algıyı nasıl yönettiklerini ezbere biliyoruz.

635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik

Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik.