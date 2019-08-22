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İdlib'teki saldırılarda 6 sivil öldü

İdlib'teki saldırılarda 6 sivil öldü

Rusya ve Esad rejiminin düzenlediği saldırılar nedeniyle 6 sivil yaşamını yitirdi.

Tüm uyarılara rağmen Rusya ve Esad rejiminin İdlib'e saldırıları, tüm hızıyla sürüyor.

İdlib'in Deyr garbi, Deyr şarki, Hiş, Kefersecne, Muka, Tuh, Bsenkul ve Tel Mennis köylerine, Temaniye beldesi, Maaretinuman ve Serakib ilçeleri, gece yarısından itibaren rejimin ve Rusya'nın hava saldırılarına maruz kaldı.

6 sivil hayatını kaybetti

Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evinin Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini duyurduğu saldırıda, Deyr Garbi köyünde 4 sivil yaşamını yitirdi. Rejimin Tel Mennis köyüne saldırısında ise 2 sivil hayatını kaybetti.

İdlip'te son durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçikentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

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