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Trump IŞİD'le savaşmak istemiyor! Türkiye'yi işaret etti

Trump IŞİD'le savaşmak istemiyor! Türkiye'yi işaret etti

IŞİD'le mücadeleden çekilmek istediğini vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı devletlere gözdağı vererek "Rusya, Afganistan, İran, Irak, Türkiye'nin kendi mücadelelerini vermeleri gerekecek" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, IŞİD’i kendilerinin yok ettiğini savunup, “Bu ülkelerin hepsi, IŞİD’in var olduğu bölgede” dedi. Trump, Afganistan’daki savaş ile bir benzetme yaparak ‘bir 19 yıl daha savaşmak istemediklerini’ sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kamplarında tutulan yabancı IŞİD militanları ve aileleri üzerinden Avrupa’yı da tehdit etti.

"Eğer Avrupa almazsa..."

Trump, bu kişileri pasaportlarını taşıdıklarını ülkelere geri yollayabileceklerini belirterek, “Şu an binlerce IŞİD savaşçısını tutuyoruz ve Avrupa’nın onları alması gerekiyor. Eğer Avrupa almazsa, onları Almanya, Fransa ve diğer yerler gibi geldikleri ülkelere göndermekten başka seçeneğim kalmayacak. ABD bu kişileri Guantanamo’ya koyup masraflarını karşılamayacak” diye konuştu.

2 bin Avrupalı militan var

SDG’nin gözaltı kamplarında şu an 50’den fazla ülkeden binlerce kişi tutuluyor. Bu kişilerin arasında, çoğu Batılı ülkelerin vatandaşı olan en az 2 bin militan da bulunuyor.

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