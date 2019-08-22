Bu ürünler haldeki fiyatının 4 katına pazarda satılıyor! Adeta cep yakıyor
Adana’da halde 15 ile 18 lira arasında fiyatı olan sarımsak, pazarlarda 30 liraya satılıyor. Bahçede kilosu 1,5 ile 2 liraya alınan ve 8 ay soğuk hava depolarında bekletilen yatak limonu da pazarda 10 liraya satılıyor.
Geçen hafta Adana’da kilosu 15 liradan alıcı bulan Kastamonu Taşköprü sarımsağı, şu anda 30 liraya satılıyor. Vatandaşlar, bir haftada altından daha fazla değer kazandırıp yüzde 100 oranında zamlanan sarımsağı alırken bir kere daha düşünüyor. Kiloyla sarımsak alamayan vatandaşlar için pazarcı esnafı deste ile satış yoluna giderek 1 deste sarımsağı 5 liradan satıyor.
Türkiye’nin limon üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini karşılayan Adana’da geçen Aralık ayında bahçede 1 buçuk TL’ye satın alınan limon ise, 8 ay boyunca soğuk hava depolarında bekletilerek Ağustos ayında halde 6,5 ile 8 lira arasında satılmaya başladı.
Temmuz ayında 20 kiloluk yatak limon kasası 70-80 TL arasında alıcı bulurken, şu anda pazarcılar 20 kiloluk limon kasasını 160 TL’den alıyor. Bir ay içinde yüzde 100 oranında zamlanan limonun fiyatı pazarda 10 liraya satılıyor. Geçen 2 ay boyunca bol bol limon alan vatandaşlar, şimdi ise ancak yarım kilo limon alıp evine götürüyor.
Salatalıkta da durum farklı değil. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 50 kuruştan satılan ve para etmediği gerekçesiyle dökülen salatalık, şimdi halde 2,5 liradan, pazarda ise 4 liradan satılıyor.