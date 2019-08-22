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Baş ağrısı nasıl geçer? İşte migrenle ilaçsız baş etmenin etkili yolu

Baş ağrısı nasıl geçer? İşte migrenle ilaçsız baş etmenin etkili yolu

Baş ağrılarında ilaç dışı tedavi yönteminin kullanılabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, oksipital blokaj yöntemi hakkında bilgi verdi.

Kadınların yaklaşık yüzde 20'sinin, erkeklerin ise yüzde 8'inin migrenli olduğu biliniyor. Kişilerin migreni tuttuğunda hemen ilaç tedavisine başvuruyor. Ancak Uzm. Dr. Didem Er migrende ilaç dışı tedaviler konusunda bilgi verdi.

 Migren tedavisinde oksipital blokaj yöntemi hakkında konuşan Uzm. Dr. Didem Er, “İlaçlar etkili olamadığında ve baş ağrıları günlük yaşam aktivitelerini etkilemeye başladığında, migren tedavisi için alternatif bir çözüm olan oksipital blokaj yöntimi etkili bir çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Olumlu yanıt veriyor

Yapılan çalışmalarda sadece ilaca cevap vermeyen migren ağrılarında değil, aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrısı olan hastalarda, servikojenik baş ağrısı, küme baş ağrısı ve oksipital nevraljide oksipital sinir bloğu ile değişen oranlarda olumlu yanıt alındığı gösterilmiştir.

Peki oksipital blokaj nedir?
Oksipital blokaj başın ağrı duyusunu algılayan kısmın anestezik maddelerle blokajı ve sinirin uyarılabilirliğinin azaltılması işlemidir. Bu yöntem sayesinde ağrıya neden olan sinir sistemindeki ağrı duyusu bloke edilir ve dolayısıyla ağrı kesilir. Diğer bir yöntem ise botoks uygulamasıdır” 

Botoks tedavisi nedir?
Botoksun ise migren tedavisinde nasıl kullanılmaya başlandığını da anlatan Dr. Er, şu ifadelere yer verdi;

“Yüzdeki kırışıklıkları yok etme amacı ile ‘botulinum toksini’ (botoks) yaptıran migrenli hastaların baş ağrılarının azaldığının fark edilmesi, migren tedavisinde botoks kullanımının yolunu açtı. Yapılan araştırmalar 3 aydan fazla bir süre boyunca, ayda 15 ya da daha fazla gün, migren karakterinde baş ağrısı olarak tanımlanan kronik migren tedavisinde botoks uygulamasının etkili olduğu gösterdi."

"Bu etkinin, botoksun, sinir sonlanma bölgelerinde bazı nörotransmitterlerin salınımını engellemesi yoluyla inflamatuvar ağrıyı önlemesinden kaynaklandığı düşünülüyor”

ağrı

Tekrarlanabilir bir tedavi mi?
Tedavi için botoksun tekrarlanabileceğini ifade eden Er, son olarak şunları söyledi: 

“Kozmetik amaçla sadece yüz bölgesinde uygulanan botoks, migren tedavisinde bundan farklı olarak alın, şakaklar, ense ve boyun bölgelerinde belirli noktalara derialtına botulinum toksini iğne ile verilerek uygulanıyor. Çoğu durumda uygulamaların etkisi yaklaşık 3-4 ay süreceğinden tedavinin devamı için tekrarlanması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra ülkemizde de onaylanmış olan kronik migren tedavisinde botoks uygulanmasının güvenilir olması için bir nöroloji uzmanı tarafından yapılması büyük önem taşıyor.” 

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