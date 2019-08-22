Erdem Gül buna niye ses etmiyor? Adalarda fayton atına eziyetin görüntüsü

BÜYÜKADA’da faytona sürülen bir at bitkin düşerek yere yığılınca, faytoncu atı zorla çekip kaldırmaya çalıştı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler tepki alırken Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün neden bu eziyete son vermediği sorgulanıyor.

Büyükada'da faytona sürülen bir at, yoğun tempoya dayanamayarak bitkin düşüp yere yığıldı. Faytoncu ise işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı. Faytoncunun zorla kaldırmaya çalıştığı atın durumuna acıyan bir vatandaş faytoncuya tepki gösterdi.

Olay anına ilişkin görüntülerde faytoncu, yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalışıyor. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası gözler CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e döndü. Gül'ün bu hayvan zülmüne son vermesi isteniyor.

Bir deri bir kemik ölüme sürülüyorlar

Adalarda turist gezdirmek için kullanılan atların durumu daha önce de bir çok kez gündeme gelmişti. Aşırı zorlanan, dinlendirilmeyen ve kötü şartlarda bakılan atlar koşumlu haldeyken düşüp ölüyorlar.

Adalar Belediye faytoncuları karşısına almak istemediğinden olsa gerek bugüne kadar bu zülüme ses etmedi.