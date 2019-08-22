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Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde Monaco engeli çıktı!

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde Monaco engeli çıktı!

GALATASARAY'da taraftarlar, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao için KAP'a bildirimi beklerken oyuncunun transferinde yaşanan gelişmeler moralleri bozdu. Monaco, bir golcü daha alınana kadar Kolombiyalı golcüyü vermeyeceğini sarı kırmızılı kulübe iletti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ı üzen eden bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldızın transferine bitti gözüyle bakılırken Fransa'dan gelen haber moralleri bozdu. Galatasaray'da taraftarlar, Radamel Falcao için merakla KAP'a bildirimi beklerken oyuncunun transferinde pürüzler yaşanmaşa başladı. 

Sarı kırmızılı takımdan ilk etapta bonservis bedeli talep etmeyen Monaco, Kolombiyalı golcünün yönetimle yaptığı görüşmede gitmek istediğini söylemesi ve Galatasaray'ın da istekli olmasının ardından bu kararından vazgeçti.  Falcao, Fransız kulübü ile yaptığı görüşmede Galatasaray’a transfer olmak istediğini söyledi.

Bu gelişmenin ardından Monaco’nun dün gerçekleşen idmanına katılmayan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Bu arada Monaco, Slimani sonrası bir golcü daha alınana dek Kolombiyalı golcüyü vermeyeceğini sarı kırmızılı kulübe iletti.

Menajer Ahmet Bulut, transfer için görüşmeleri sürdürürken, 1-2 gün içinde İstanbul'a gelmesi beklenen golcü isim için bir süre daha bekleneceği öğrenildi.  Bulut, oyuncunun bonservissiz şekilde sarı kırmızılı takıma imza atması için çaba harcıyor.

Yıldız oyuncu, Galatasaray’da transfer olmak istediği için Monaco’nun Ligue 1’de ikinci hafta karşılaşmasında Metz’e deplasmanda 3-0 kaybedilen maçta forma giymemişti.

Galatasaray'ın Falcao transferinin gerçekleşmemesi durumunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. 

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