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Suriye'de şok gelişme! Beşar Esad rejimi askerleri TSK'ya ait 8 nolu gözlem noktasına ağır makineli tüfeklerle ateş etti Haberin devamı.
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Beşar Esad rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı

Anadolu Ajansı
Beşar Esad rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı

SURİYE 'den son dakika sıcak haberler geliyor. Beşar Esad rejimi askerleri TSK'ya ait 8 nolu gözlem noktasına ağır makineli tüfeklerle ateş etti. Rejim, 19 Ağustos'ta da Morik'te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmişti. Sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti.

Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı. Sirman bölgesindeki 8 nolu nokta, rejimin dün kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde bulunuyor. Rejim, Rusya'nın ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib'in güneyinde ilerliyor. 

1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti

Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti. Yerel kaynaklar, saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini belirtiyor. 

Esad Rejimi 19 Ağustos'ta da Morik'te saldırmıştı

Rejim, 19 Ağustos'ta 8 nolu noktanın güneyindeki Morik'te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.

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