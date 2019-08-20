Beşiktaş Konoplyanka'yı bitirdi

Beşiktaş Konoplyanka'yı bitirdi

Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer harekatına hız verdi. Bu bağlamda Konoplyanka transferinin de kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Beşiktaş Konoplyanka'yı bitirdi - Sayfa 1

Sol açık için görüşülen isimlerin başında gelen Yevhen Konoplyanka ile büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Schalke 04 ile imza aşamasına geldiği bildirildi.

19
Beşiktaş Konoplyanka'yı bitirdi - Sayfa 2

Alman basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş ile Schalke 3.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı ve kısa süre içinde bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

29
Beşiktaş Konoplyanka'yı bitirdi - Sayfa 3

29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen sağ kanatta da oynuyor.

39
Beşiktaş Konoplyanka'yı bitirdi - Sayfa 4
49