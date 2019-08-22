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Beşiktaş'ta flaş istifa! Yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş'ta flaş istifa! Yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı

Geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle Beşiktaşlı taraftarlardan sıklıkla tepki çeken yardımcı antrenör Orhan Ak, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ekibinde yer almama kararı alan Orhan Ak, istifa dilekçesini Beşiktaş yönetimine sundu.

Yönetim ise Ak'ı istifa kararından döndürmek istemedi ve deneyimli isimle yollarını resmen ayırdı.

Taraftar neden istemiyordu?
Yaklaşık 4 yıl önce Gebze'deki Eskihisar Feribot İskelesi'nde Emre Belözoğlu ile Orhan Ak, Beşiktaş taraftarıyla kavga etmişti. Bu kavga esnasında silah çekildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Orhan Ak'ın o günden sonra Beşiktaş taraftarıyla yıldızı barışmamıştı. Taraftar, her fırsatta Ak'a istifa çağrısında bulunmuştu.

orhan ak

Orhan Ak'ın istifa açıklaması
Öte yandan Orhan Ak, istifa ettiğini bir açıklamayla duyurdu. Ak, istifası hakkında şu sözlere yer verdi:

"Bugün itibarıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübündeki görevimden istifa ediyorum. Geldiğimiz ilk günden beri kader birlikteliği yaptığım hocam Sayın Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş Futbol Kulübünün menfaatleri doğrultusunda çalışarak kulübümüzü şampiyonluğa ulaştırmayı hedefledik." 

Bazı taraftarlarımızdan gelen istifa çağrılarını yakından takip ettim.

Kulübümü, başkanımızı ve hocamızı zor durumda bırakmamak adına takımımızdaki görevi bırakmak için birkaç kez hocamıza danıştım. Bu talebime karşın hocamızın isteği doğrultusunda, 'üzerimdeki büyük hatırına istinaden' kulübümüzdeki görevime devam ettim."

orhan ak

4 yıl önceki olayı hatırlattı
Ak, 4 yıl önce yaşanan olayı hatırlatarak "Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması üzerine özür açıklamasında da bulundum." dedi.

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