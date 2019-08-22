Real Madrid ile Barcelona savaşa girdi Neymar için çılgın teklif!

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncusu Neymar için Juventus, Barcelona ve Real Madrid resmen savaşa girdi. Son olarak Real Madrid'in yaptığı teklif ise 'yok artık' dedirtti.

27 yaşındaki Brezilyalı forveti renklerine bağlamaya çalışan Real Madrid, PSG'ye akıllara zarar bir teklifte bulundu.

Real Madrid'in, bu transfer için PSG'ye Gareth Bale, James Rodriguez, Keylor Navas ve 100 milyon euro önerdiği öğrenildi.

Kabul edilmedi

Ancak Paris Saint-Germain, Madrid ekibinin Neymar için yaptığı son teklifi de kabul etmedi.

En az 200 milyon euro

PSG'nin Neymar'ı takas yoluyla göndermek istemediği ve bu transferden en az 200 milyon euro kazanmayı beklediği belirtiliyor.