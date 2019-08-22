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Real Madrid ile Barcelona savaşa girdi Neymar için çılgın teklif!

Real Madrid ile Barcelona savaşa girdi Neymar için çılgın teklif!

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncusu Neymar için Juventus, Barcelona ve Real Madrid resmen savaşa girdi. Son olarak Real Madrid'in yaptığı teklif ise 'yok artık' dedirtti.

27 yaşındaki Brezilyalı forveti renklerine bağlamaya çalışan Real Madrid, PSG'ye akıllara zarar bir teklifte bulundu.

Real Madrid'in, bu transfer için PSG'ye Gareth Bale, James Rodriguez, Keylor Navas ve 100 milyon euro önerdiği öğrenildi.

Kabul edilmedi
Ancak Paris Saint-Germain, Madrid ekibinin Neymar için yaptığı son teklifi de kabul etmedi.

neymar

En az 200 milyon euro
PSG'nin Neymar'ı takas yoluyla göndermek istemediği ve bu transferden en az 200 milyon euro kazanmayı beklediği belirtiliyor.

222 milyon euro verilmişti

2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Neymar, geçen sezon 28 resmi maçta Fransız devinin formasını giydi ve 23 gol atıp 13 asist yaptı.

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