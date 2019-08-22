Batman'da 4 muhtar görevden alınarak yerlerine kayyum atandı

BATMAN Valiliği'nce, 3 mahalle ve 1 köy muhtarı haklarında açılan dava ve soruşturmalar gerekçe gösterilerek görevden alınarak yerlerine kayyum atadı.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, görevden alınan muhtarlar hakkındaki dava ve soruşturmalarla ilgili detaylı bilgi paylaşıldı. Yerlerine kayyum atanan muhtarlarla ilgili detaylar şöyle:

Terör örgütü propagandası

Merkez Çay Mahallesi Muhtarı hakkında ‘terör örgütü propagandasını yapmak ve terör örgütüne üye olma’ suçundan dolayı aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nca mazbatası iptal edilmiştir. Çay Mahallesi Muhtarlık görevini yürütmek üzere Aza Mehmet Alpyürek görevlendirilmiştir” denildi.

Geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı

Valilik ayrıca Merkez Kösetarla Köyü Muhtarı hakkında Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını, Kösetarla köyü Muhtarlık görevini yürütmesi için Aza Hakan Tirki’nin görevlendirildiğini açıkladı.

Yürütülen yargılama sonucu...

Valilik açıklamasında, Merkez Bağlar Mahallesi Muhtarı hakkında Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen yargılama sonucu “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm edildiği ve dava dosyasının temyiz aşamasında olduğu belirtilirken, “Yürütmekte olduğu görevin hassasiyeti nedeniyle hakkında nihai karar verilene kadar Valiliğimizce 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Kanun gereğince görevden uzaklaştırılmıştır. Bağlar Mahallesi Muhtarlık görevini yürütmek üzere Aza Mehmet Fatih Eker görevlendirilmiştir” denildi.

Görevden uzaklaştırıldı

Merkez Korik Mahallesi Muhtarı hakkında “silahlı örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olma, görevi yaptırmamak için direnme, suçluyu kayırma, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etme, propaganda yapma” suçlarından Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma yapıldığı için görevden uzaklaştırıldığı, Korik Mahallesi Muhtarlık görevini yürütmek üzere Batman Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Memet Avşar’ın görevlendirildiği açıklandı.