Müge Anlı ile Tatlı Sert bombası patladı izleyiciler sevinçten çılgına döndü

2008 yılından beri yüzlerce kayıp bulan, onlarca cinayeti açığa kavuşturup kavuşamayanları buluşturan Müge Anlı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Yeni sezonu merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının, ne zaman yayına başlayacağı ise belli oldu.