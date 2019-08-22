Müge Anlı ile Tatlı Sert bombası patladı izleyiciler sevinçten çılgına döndü
Şu sıralar ATV ekranlarında Güven Bana programını sunan Müge Anlı, yıllardır yine aynı kanalda ekranlara gelen Tatlı Sert programı için geri sayıma başladı.
2008 yılından beri yüzlerce kayıp bulan, onlarca cinayeti açığa kavuşturup kavuşamayanları buluşturan Müge Anlı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Yeni sezonu merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının, ne zaman yayına başlayacağı ise belli oldu.
Yaz sezonunda ATV'de Güven Bana programını sunmaya başlamasıyla izleyicisinden geri kalmayan ünlü sunucu, 2 Eylül'de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla ekranlara dönüyor. Anlı'nın Güven Bana programını devam ettirip ettirmeyeceği ise henüz belli değil.
Peki Müge Anlı kimdir?: Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur.
Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.